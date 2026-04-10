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关于 BAE Systems plc

BAE Systems plc是一家国防、航空航天和安全公司。 公司通过五个部门运营。 电子系统部门包括公司在美国和英国的电子业务。 网络与情报部门由位于美国的情报与安全业务和位于英国的应用情报业务组成，涵盖公司的网络、安全政府以及商业和金融安全活动。 平台与服务（美国）分部在美国、英国和瑞典开展业务，生产作战车辆、武器和弹药。 航空部门包括公司在英国为欧洲和国际市场开展的航空活动和美国项目，以及在沙特阿拉伯和澳大利亚的业务，还有公司在MBDA Holdings SAS（MBDA）合资企业的权益。 海事部分包括公司在英国的海事和陆地活动。