交易 BAE Systems plc - BA. 差价合约
关于 BAE Systems plc
BAE Systems plc是一家国防、航空航天和安全公司。 公司通过五个部门运营。 电子系统部门包括公司在美国和英国的电子业务。 网络与情报部门由位于美国的情报与安全业务和位于英国的应用情报业务组成，涵盖公司的网络、安全政府以及商业和金融安全活动。 平台与服务（美国）分部在美国、英国和瑞典开展业务，生产作战车辆、武器和弹药。 航空部门包括公司在英国为欧洲和国际市场开展的航空活动和美国项目，以及在沙特阿拉伯和澳大利亚的业务，还有公司在MBDA Holdings SAS（MBDA）合资企业的权益。 海事部分包括公司在英国的海事和陆地活动。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
欧洲研究综述-雅高、Bachem Holding、Smarter Web Company
Reuters News•Europe09:25 (UTC), 10 undefined 2026
今日优惠-合并与收购
Reuters News•Europe13:41 (UTC), 8 undefined 2026
Advent 放弃收购英国 Senior 公司
Reuters News•Europe11:07 (UTC), 8 undefined 2026
分析-美国国防类股票早盘大涨后未见伊朗战争利好
12:38 (UTC), 2 undefined 2026
Reuters News•Europe
今日优惠-合并与收购
Reuters News•Europe13:43 (UTC), 1 undefined 2026
今日优惠-合并与收购
Reuters News•Europe10:01 (UTC), 1 undefined 2026