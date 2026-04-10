交易 Babcock International Group PLC - BABl 差价合约
关于 Babcock International Group PLC
巴布科克国际集团（Babcock International Group PLC）是一家位于英国的航空航天、国防和安全公司。 公司从事海军业务，并在英国、法国、加拿大、大洋洲和南非提供增值服务。 其报告分部包括海洋、核电、陆地和航空。 海事部门从事设计、建造和支持海军船舶、设备和海洋基础设施。 核电部门提供工程服务，以支持退役计划和项目、培训和运营支持、新建项目管理以及设计和安装。 陆上部门为军事和民用客户提供车队管理、设备支持和培训。 航空部门为国防和民用客户提供工程服务，包括飞行员培训、设备支持、空军基地管理和运营航空机队提供紧急救援。
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