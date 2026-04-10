交易 B2Holding - B2I 差价合约
关于 B2Holding
B2holding ASA是一家总部设在挪威的公司，主要专注于金融服务行业。 公司的业务是为银行和机构供应商提供债务解决方案。 公司的经营分为五个部分，即。 债务购买，债务收集，信用信息，第三方债务收集，消费者贷款。 债务购买部门参与购买债务组合，特别是不良贷款（NPLs）。 债务催收部分通过友好的解决方案或法律程序提供最佳的催收。 信用信息部门通过拉脱维亚的Creditreform提供信用信息服务。 第三方债务催收提供代表客户的债务催收。 消费者借贷部门提供借贷服务。 公司通过Nordic Debt Collection A/S (Nodeco)在丹麦市场运营，并拥有西班牙实体Confirmacionde Solicitudes de Credito Verifica的大部分股份。
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