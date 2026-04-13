交易 AXIS Capital Holdings Limited - AXS 差价合约
关于 AXIS Capital Holdings Limited
AXIS资本控股有限公司是一家控股公司。 公司通过设在百慕大、美国、加拿大、欧洲和新加坡的子公司和分支网络，提供一系列专业（再）保险。 其业务包括两个全球承保平台。 AXIS保险和AXIS再保险。 它的分部包括保险和再保险。 保险部门通过在百慕大、美国、加拿大、欧洲、新加坡和中东的办事处开展业务。 其再保险部门通过在百慕大、美国、瑞士、新加坡、巴西和加拿大的办事处运营。 其保险部门的业务范围包括财产、海事、恐怖主义、航空、信贷和政治风险、专业领域、责任以及事故和健康。 其再保险部门的业务范围包括巨灾、财产、专业线、信贷和担保、汽车、责任、农业、工程、海洋和其他。
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