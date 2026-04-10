交易 Axis Bank GDR - AXB 差价合约

关于 Axis Bank GDR

阿克西斯银行有限公司（本行）是一家总部设在印度的公司，从事银行和金融服务。 本行的部门包括财务部、零售银行和企业/批发银行。 财务部包括对主权和公司债务、股票和共同基金的投资，交易业务、衍生品交易和外汇业务，并提供中央融资单位。 零售银行业务部分包括通过分行网络和其他交付渠道向个人/小型企业提供贷款，但要视其方向、产品性质、风险的细化程度和数量而定。 企业/批发银行业务部门包括不包括在零售银行业务中的企业关系、企业咨询服务、配售和银团贷款、项目评估、资本市场相关服务以及现金管理服务。 它还提供准银行业务活动，包括第三方产品分销和其他银行交易。