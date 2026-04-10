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关于 Axa

AXA SA（安盛）是一家位于法国的控股公司，从事金融保护业务。 AXA通过业务部门提供广泛的产品。 人寿与储蓄、财产与意外、健康、资产管理和银行。 其提供的产品包括汽车、家庭、财产和一般责任保险、银行、储蓄工具和其他针对个人/个体和商业/团体客户的投资型产品，以及针对个人或专业客户的健康、保护和退休产品。 安盛集团在七个地区经营。 法国、欧洲、亚洲、AXA XL、美国、国际以及横向和中央控股公司。 AXA SA是AXA集团的控股公司。