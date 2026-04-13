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关于 Avnet
安富利公司是一家全球性的技术解决方案公司，负责营销、销售和分销来自电子元件制造商的电子元件，包括半导体、互连、无源和机电元件，以及其他集成和嵌入式元件。 公司的主要运营集团包括电子元件（EC）和法内尔。 EC为各种市场提供服务，从汽车、医疗到国防和航空航天。 EC还在整个产品生命周期中提供一系列的客户支持选项，包括交钥匙和定制设计、供应链、新产品引进、编程、物流和售后服务。 法内尔经营集团主要支持小批量客户，并主要通过电子商务渠道向工程师和企业家分销一系列的产品组合，包括套件、工具、电子元件、工业自动化元件以及测试和测量产品。
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