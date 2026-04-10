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关于 Aviva plc

Aviva plc是一家位于英国的控股公司。 该公司提供储蓄、退休和保险产品及服务。 公司的产品和服务包括长期业务、一般保险和健康、基金管理。 公司的部门包括英国及爱尔兰人寿、英国及爱尔兰普通保险、加拿大普通保险和Aviva Investors。 英国及爱尔兰人寿分部的主要业务是人寿保险、长期健康和意外保险、储蓄、退休金和年金业务。 英国和爱尔兰普通保险分部主要从事向个人和企业提供保险。 加拿大普通保险分部提供个人和商业保险产品。 Aviva Investors管理保单持有人和股东的投资资金，为机构养老基金委托提供投资管理服务，并管理一系列零售投资产品。