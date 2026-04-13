交易 Avery Dennison - AVY 差价合约
关于 Avery Dennison Corp
艾利丹尼森公司生产压敏材料和各种票据、标签、标识和其他转换产品。 公司的部门包括标签和图形材料（LGM）；零售品牌和信息解决方案（RBIS），以及工业和保健材料（IHM）。 LGM部门生产和销售Fasson、JAC和Avery Dennison品牌的压敏标签和包装材料，Avery Dennison和Mactac品牌的图形，以及Avery Dennison品牌的反光产品。 其压敏材料主要包括纸张、塑料薄膜、金属箔和织物。 RBIS部门设计、制造和销售一系列的品牌和信息解决方案给零售商、品牌所有者、服装制造商、分销商和工业客户。 IHM部门生产和销售Fasson品牌和Avery Dennison品牌的胶带和其他基于压敏胶的材料和转换产品、机械紧固件和高性能聚合物。
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