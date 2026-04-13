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关于 Avalonbay Communities

Avalonbay Communities, Inc.是一家房地产投资信托公司（REIT）。 公司的运营部门包括既定社区、其他稳定的社区和开发/重建社区。 公司在新英格兰地区、纽约/新泽西都会区、大西洋中部、佛罗里达州东南部、科罗拉多州丹佛市、西北太平洋地区以及北加州和南加州从事开发、重建、收购和管理公寓社区。 它专注于这些地区的大都市。 公司一般通过在空地上开发新的社区，或在其夷为平地的土地上开发新的社区，或通过收购现有社区来获得公寓社区的所有权。 在选择开发或收购的地点时，公司侧重于靠近扩大的就业中心、娱乐区、娱乐、购物和餐饮的地点。