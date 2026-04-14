交易 Automatic Data Processing, Inc. - ADP 差价合约
关于 Automatic Data Processing Inc
自动数据处理公司（ADP）是一家向雇主提供基于云的人力资本管理（HCM）解决方案的供应商，为各种规模的企业提供解决方案。 公司的分部包括雇主服务和专业雇主组织（PEO）服务。 雇主服务部门提供一系列基于技术的人力资本管理（HCM）解决方案，包括战略性的、基于云的平台，以及人力资源外包（HRO）解决方案。 这些产品包括薪资服务、福利管理、人才管理、人力资源（HR）管理、劳动力管理、合规服务、保险服务和退休服务。 其PEO业务，即ADP TotalSource，为客户提供就业管理外包解决方案。 公司在140个国家和地区为超过92万名客户提供服务。
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