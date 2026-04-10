交易 AMS OSRAM - AMS1 差价合约

关于 ams OSRAM AG

ams-OSRAM AG是一家总部设在奥地利的公司，活跃在半导体行业。 它设计和生产集成模拟微芯片，并在电源管理、传感器、传感器接口和移动娱乐领域提供服务和咨询。 公司向通信、工业、医疗技术和汽车市场的客户提供其产品和服务。 公司将其活动分为两个业务部门。 产品和代工。 产品业务部门包括消费者和通信、工业和医疗以及汽车市场领域，生产传感器，如用于环境数据的互补金属氧化物半导体（CMOS）传感器。 代工业务部门包括提供模拟集成电路（IC）技术合同制造的全面服务代工领域。 公司在欧洲、美国、日本、印度、中国、韩国和菲律宾设有子公司。