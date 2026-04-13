交易 Aurora Innovation, Inc. - AUR 差价合约

关于 Aurora Innovation Inc.

极光创新公司，前身为Reinvent Technology Partners Y，是一家自动驾驶汽车技术公司。 它的产品，极光驱动，是一个汇集了软件、硬件和数据服务的平台，可以自主地操作乘用车、轻型商用车和重型卡车。 Aurora Driver包括Aurora Horizon和Aurora Connect。 其Aurora Horizon是为运营商和私人车队设计的自动驾驶服务。 其Aurora Connect提供叫车网络。 极光驱动由传感器、软件和计算机组成。 其定制设计的传感器套件包括FirstLight激光雷达、远程成像雷达和摄像头，它们共同构建世界的三维（3D）表示。 它的极光信标监测卡车的健康状况和道路上的情况。 它的极光盾牌通过路边援助、硬件支持和车辆服务与维护包来补充极光司机和用户的操作。