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关于 Aurora Cannabis Inc

极光大麻公司是一家位于加拿大的医用大麻公司。 公司的主要业务线集中于在加拿大和国际上生产、分销和销售大麻和大麻相关产品。 公司的品牌组合包括Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, MedReleaf, CanniMed, Whistler, Reliva和KG7 CBD。 其大麻产品主要在阿尔伯塔省埃德蒙顿、安大略省布拉德福德、不列颠哥伦比亚省彭伯顿和丹麦欧登塞的设施中种植和生产。 公司专注于向全球医用大麻市场、娱乐性大麻市场和全球大麻衍生的大麻二酚（CBD）市场提供其大麻产品。 公司每年生产约15万公斤（kg）的大麻生物质。 它的子公司包括1769474 Alberta Ltd., 2105657 Alberta Inc., Aurora Cannabis Enterprises Inc., Aurora Deutschland GmbH, Aurora Nordic Cannabis A/S, and Reliva, LLC等。