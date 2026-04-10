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关于 Aumann AG

奥曼公司是一家总部设在德国的电气化传动系统部件的机械和生产线制造商，也是汽车、航空航天、消费电气和其他行业的设备供应商。 公司通过两个部门运营。 电动交通和经典。 在电动车部门，公司为汽车、航空航天、铁路和其他移动行业的电动车解决方案设计、制造和销售专业机械和自动化生产线。 在经典业务方面，公司主要为汽车、航空航天、铁路、消费电子、农业和清洁技术行业设计、制造和销售专业机械和自动化生产线。