交易 Atos - ATOp 差价合约

关于 Atos

Atos SE是一家总部位于法国的数字化转型公司，专门从事与云计算、大数据和分析、网络安全、高性能计算、商业应用、数字工作场所、自动化和物联网（IoT）有关的解决方案。 公司基于其合作伙伴的技术设计、整合和运营客户特定的解决方案，并开发高端技术，等等。 它通过六个地理分部在全球范围内运营。 英国和爱尔兰、法国、德国、北美、比荷卢和北欧、其他业务部门。 它支持其客户在所有商业领域的数字化转型，包括医疗保健、能源和公用事业、电信和媒体、零售和运输、公共部门、国防、制造业、金融服务和保险。