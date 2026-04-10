交易 AstraZeneca PLC - GBP - AZNl 差价合约
关于 AstraZeneca PLC - GBP
阿斯利康股份公司（AstraZeneca）是一家以病人为中心的生物制药公司。 公司专注于处方药的发现和开发、生产和商业化，主要用于治疗疾病。 公司专注于三个主要的治疗领域。 肿瘤学；心血管、肾脏和代谢，以及呼吸系统和免疫学。 公司的管线形成了一个强大的处于不同临床开发阶段的研究性疗法组合。 公司在内部和通过各种合作获得了技术。 其技术包括声学管技术、高级分子成像、低温电子显微镜（cryo-EM）、功能基因组学、多组学和阿斯利康iLab。 公司的声学管技术帮助其处理和加工数以百万计的化合物进行生物筛选。 其AstraZeneca iLab是其自动化药物化学实验室的原型。
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