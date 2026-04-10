交易 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - AML 差价合约
关于 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC
阿斯顿-马丁拉贡达全球控股有限公司是一家总部设在英国的公司，它专注于设计、工程和制造豪华汽车。 该公司主要在高级豪华运动（HLS）汽车市场中运营。 公司的产品重点是前置发动机、运动型多用途车（SUV）和中置发动机，最初的重点是前置发动机和SUV车型，包括DB11大旅行车、Vantage前置发动机跑车、DBS Superleggera超级大旅行车和DBX SUV。 该公司通过其位于英格兰盖顿的制造厂和位于威尔士圣阿丹的制造厂向全球销售汽车。 公司的子公司包括阿斯顿-马丁资本控股有限公司、阿斯顿-马丁投资有限公司、阿斯顿-马丁拉贡达集团有限公司、阿斯顿-马丁拉贡达北美公司、阿斯顿-马丁拉贡达有限公司、AMWS有限公司和阿斯顿-马丁工程有限公司，等等。
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