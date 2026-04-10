交易 Associated British Foods PLC - ABF 差价合约
关于 Associated British Foods plc
英国联合食品公司从事食品、配料业务。 其部门包括食品杂货、糖、农业、配料和零售。 食品杂货部门生产产品，包括热饮、糖和甜味剂、植物油、香醋、面包和烘焙食品、谷物、民族食品和肉类产品，销售给零售、批发和餐饮服务企业。 糖业部门从事甜菜和甘蔗的种植和加工，销售给工业用户和银匙公司，银匙公司包括在杂货店部门。 农业分部制造动物饲料，并为农业部门提供其他产品和服务。 配料部门生产面包酵母、面包配料、酶、脂类、酵母提取物和谷物特制食品。 零售部门从事通过Primark和Penney's零售连锁店购买和推销超值服装和配件。
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