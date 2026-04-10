交易 Sunbelt Rentals Holdings Inc - SUNB 差价合约
关于 Ashtead Group PLC
Ashtead Group PLC是一家总部设在英国的设备租赁公司，以Sunbelt Rentals品牌进行交易，在美国、加拿大和英国拥有网络。 公司向不同的客户群出租一系列建筑、工业和通用设备，应用范围广泛。 公司的业务部门包括Sunbelt美国、Sunbelt英国和Sunbelt加拿大。 它在美国有大约861家门店，在加拿大有77家门店，在英国有大约188家门店。 公司的设备可用于提升、供电、发电、移动、挖掘、压实、钻孔、支撑、擦洗、泵、引导、加热和通风。 它从制造商那里购买了一系列设备，并以短期的方式租给一系列客户。 它还在二手市场上出售旧设备。 公司的租赁车队范围从小型手持工具到一系列建筑设备。
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