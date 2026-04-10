交易 Ashland Global - ASH 差价合约
关于 Ashland Global
亚什兰全球控股有限公司是一家特种添加剂和材料公司。 公司为广泛的消费者和工业市场的客户提供服务，包括粘合剂、建筑涂料、建筑、能源、食品和饮料、营养品、个人护理和制药。 公司的部门包括生命科学、个人护理、特种添加剂和中间体。 生命科学包括制药、营养、保健品、农业化学品、先进材料和精细化学品。 个人护理包括生物功能剂、防腐剂、皮肤护理、防晒护理、口腔护理、头发护理和家居。 特种添加剂包括流变学和性能增强型添加剂，服务于涂料、建筑、能源、汽车和各种工业市场。 中间体包括生产丁二醇（BDO）和相关衍生物，包括正甲基吡咯烷酮。
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