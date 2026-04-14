交易 Asahi Group Holdings, Ltd. - 2502 差价合约

关于 Asahi Group Holdings Ltd.

朝日集团控股有限公司是一家总部设在日本的控股公司，主要在日本和海外市场从事酒类、饮料和食品的生产和销售。 该公司在五个业务部门经营。 酒精饮料部门从事酒精饮料的生产和销售，如啤酒、低麦芽啤酒、烧酒和威士忌，以及餐馆业务和批发业务。 饮料分部从事软饮料的生产和销售。 食品部分涉及食品和药品的生产和销售。 国际部分从事啤酒和其他酒类产品以及软饮料的生产和销售。 其他分部从事物流业务。