交易 Archer Daniels Midland - ADM 差价合约
关于 Archer-Daniels-Midland Co
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司是一家农业起源和加工公司。 该公司提供可持续的人类和动物营养。 它从事开发农业、能源和以生物为基础的替代石油产品生产的材料和燃料的可持续解决方案。 公司分三个业务部门运营。 农业服务和油菜籽、碳水化合物解决方案和营养。 农业服务和油籽部门包括与农业原料的来源、销售、运输和储存有关的活动，以及将油籽压榨并进一步加工成植物油和蛋白粉。 碳水化合物解决方案部门从事玉米和小麦的湿磨和干磨及其他活动。 营养分部服务于各种终端市场，包括食品、饮料、营养补充剂，以及牲畜、水产养殖和宠物食品的饲料和预混料。 它还从事提供食品和咸味产品。
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