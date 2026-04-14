交易 ArcelorMittal - USD - MTus 差价合约
关于 ArcelorMittal SA (ADR)
ArcelorMittal SA是一家位于卢森堡的控股公司。 公司通过其子公司在欧洲、北美和南美、亚洲和非洲拥有并经营钢铁、铁矿石生产和煤矿设施。 公司分为五个运营部门。 北美自由贸易区；巴西；欧洲；非洲和独立国家联合体（ACIS），以及矿业。 北美自由贸易区、巴西、欧洲和ACIS分部生产扁平、长条和管状产品，包括板坯、热轧卷、冷轧卷、涂层钢产品等。 矿业部门提供钢铁业务，包括公司在美洲、欧洲、非洲和独立国家联合体（CIS）国家拥有的所有矿场。
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