交易 Apache - APA 差价合约
关于 APA Corp (US)
APA公司是一家独立的能源公司，勘探、开发和生产天然气、原油和天然气液体（NGLs）。 其上游业务在三个地区有勘探和生产业务：美国（U.S.）、埃及和英国（U.K.）北海（North Sea）近海。 它在苏里南有勘探和评估业务，并在其他国际地区拥有权益。 公司的中游业务（Altus Midstream）由Altus Midstream公司通过其子公司Altus Midstream LP（统称为Altus）运营。 Altus拥有、开发和经营位于西德克萨斯州二叠纪盆地的中游能源资产网络。 它在南部米德兰盆地拥有约332,000英亩（238,000净英亩）的土地。 它在特拉华盆地持有约267,000总英亩（134,000净英亩）。 公司还拥有约320万毛英亩（150万净英亩）的遗留财产。
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