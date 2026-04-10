交易 Aon PLC - AON 差价合约
关于 Aon PLC
Aon PLC是一家全球性的专业服务公司。 公司为客户提供风险、退休和健康方面的建议和解决方案，通过风险管理和劳动力生产力解决方案为客户提供独特的价值。 其主要产品和服务包括商业风险解决方案、再保险解决方案、退休解决方案、健康解决方案以及数据和分析服务。 商业风险解决方案包括零售经纪、网络解决方案、全球风险咨询和自保。 再保险解决方案包括条约和临分再保险以及资本市场。 退休金解决方案包括核心退休金、投资咨询和人力资本。 健康解决方案包括健康和福利经纪以及健康护理交易所。 数据和分析服务包括Affinity、Aon InPoint和ReView。 公司专注于各种细分市场，包括个人、中型市场公司和全球公司。
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