交易 Annaly Capital Management - NLY 差价合约
关于 Annaly Capital Management, Inc.
安利资本管理公司是一家多元化的资本管理公司，其投资策略涉及抵押贷款融资和企业中间市场贷款。 公司拥有一个房地产相关的投资组合，包括抵押贷款转手证书、抵押贷款债务、信贷风险转移证券、其他证券。 公司经营三个投资集团，包括Annaly代理集团、Annaly住宅信贷集团和Annaly中型市场贷款集团。 Annaly代理集团投资于以住宅抵押贷款为抵押的代理抵押贷款证券（mbs）。 Annaly住宅信贷集团投资于证券化产品和整个贷款市场中的非机构住宅抵押贷款资产。 Annaly Middle Market Lending Group为私募股权支持的中间市场企业提供融资，主要集中在特定行业的高级债务。
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