交易 Anglo American PLC - AALl 差价合约

关于 Anglo American plc

英美资源有限公司是一家总部设在英国的矿业公司。 公司拥有采矿业务和未开发的资源组合，重点是钻石、铜、铂族金属（PGMs）、铁矿石、镍和锰。 公司的分部包括戴比尔斯、铂族金属、铜、铁矿石、镍和锰、作物营养剂和公司及其他。 戴比尔斯分部从事钻石业务，提供毛坯和抛光钻石。 其铂族金属产品包括铂金、钯金、铑、铱、钌和锇。 铂族金属项目位于南非的Bushveld Complex。 该公司持有两个铜矿的权益。 智利的Los Bronces和Collahuasi铜矿，并正在开发秘鲁的Quellaveco矿。 其铁矿石业务通过在巴西和南非的资产为客户提供含铁矿石。