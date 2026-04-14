交易 Analog Devices, Inc. - ADI 差价合约

关于 Analog Devices Inc.

Analog Devices, Inc.是一家半导体公司。 公司设计、制造、测试和销售一系列解决方案，包括利用模拟、混合信号和数字信号处理技术的集成电路（IC）、软件和子系统。 其产品包括数据转换器、放大器、电源管理、射频（RF）集成电路、边缘处理器和其他传感器。 公司的集成电路旨在解决一系列现实世界的信号处理应用。 公司的集成电路产品系列既包括一系列客户和应用所使用的通用产品，也包括为特定目标市场设计的特定应用产品。 公司的产品包括75,000多个库存单位（SKU），这些库存单位可以归入各种一般类别，如模拟和混合信号、电源管理和参考、放大器/射频和微波、传感器和执行器、以及数字信号处理和系统产品（DSP）。