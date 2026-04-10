交易 AMG Advanced Metallurgical Group N.V. - AMGnl 差价合约
关于 AMG Advanced Metallurgical Group N.V.
AMG Advanced Metallurgical Group NV总部位于荷兰，生产特种金属、矿产品和相关的真空炉系统。 公司为各行业提供二氧化碳（CO2）还原解决方案，并活跃在两个领域。 关键材料和工程。 关键材料部门专注于生产特种金属、合金和高性能材料，包括铝母合金和粉末、钛合金和涂层、金属铬、钒铁、锑、钽、铌、金属硅和天然石墨。 工程部门经营真空热处理设施，包括设计和生产真空炉系统，包括真空重熔、太阳能硅熔化和结晶、真空感应熔化、真空热处理和高压气体淬火、涡轮叶片涂层和烧结。 公司在德国、美国、巴西和中国等地都有业务。
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