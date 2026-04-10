交易 Ametek - AME 差价合约
关于 Ametek
阿美特克公司（AMETEK）是一家电子仪器和机电设备制造商，在北美、欧洲、亚洲和南美都有业务。 阿美特克通过两个集团在世界各地销售其产品：电子仪器集团（EIG）和机电集团（EMG）。 EIG为过程、电力和工业以及航空航天市场提供设计和制造仪器。 EMG提供精密运动控制解决方案、热管理系统、特种金属和电气互连。 该公司的终端市场包括航空航天和国防、医疗、自动化和其他工业市场。 AMETEK还提供射频和微波测试和测量解决方案和服务。
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