交易 American Water Works - AWK 差价合约
关于 American Water Works Company Inc
美国水务公司是一家供水和污水处理公用事业公司。 公司的业务部门Regulated Businesses涉及向住宅、商业、工业、公共当局、消防服务和转售客户提供水和废水服务的公用事业的所有权。 公司还经营基于市场的业务，包括房主服务集团（HOS）和军事服务集团（MSG）。 房主服务集团（HOS）向住宅客户提供各种保修保护计划和其他家庭服务，军事服务集团（MSG）与美国政府签订长期合同，为各种军事设施提供水和污水处理服务。 公司还与市政客户签订了五份合同，通过合同服务集团（CSG）运营和管理供水和污水处理设施并提供其他相关服务。
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