交易 American Tower - AMT 差价合约
关于 American Tower Corp
美国铁塔公司是一家控股公司。 公司作为房地产投资信托基金（REIT）经营，拥有、经营和开发多租户通信房地产。 其部门包括美国和加拿大房地产、亚太房地产、非洲房地产、欧洲房地产和拉美房地产。 其美国和加拿大房地产部门包括在加拿大和美国的业务。 其亚太房地产分部包括在澳大利亚、孟加拉国、印度和菲律宾的业务。 非洲房地产分部包括在布基纳法索、加纳、肯尼亚、尼日尔、尼日利亚、南非和乌干达的业务。 欧洲房地产分部包括在法国、德国、西班牙和波兰的业务。 拉丁美洲房地产部门包括在阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥、巴拉圭和秘鲁的业务。 该公司还在美国提供数据中心物业业务。 公司在美国提供塔台相关服务。
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