交易 American Homes 4 Rent Cl A Reit - AMH 差价合约
关于 American Homes 4 Rent Cl A Reit
美国房屋出租公司是一个房地产投资信托基金（REIT）。 公司专注于收购、开发、翻新、租赁和经营单户住宅作为出租物业。 公司的主要目标是通过收购、翻新、租赁和经营独户住宅作为出租物业，通过分红和资本增值为其股东创造有吸引力的风险调整后的回报。 公司在22个州拥有约56,077个独栋别墅，包括604个被归类为待售的物业。 其综合运营平台提供物业管理、收购、建设、营销、租赁、财务和行政职能。 公司可能寻求投资于共管单元、联排别墅和与房地产相关的债务投资。
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