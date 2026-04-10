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交易 American Express - AXP 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差0.23
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021346 %
(-$4.27)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02135%
短仓隔夜仓息调整
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保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.000876 %
(-$0.18)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00088%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价317.6
开仓315.42
1 年变化20.24%
日区间313.3 - 315.42

交易 American Express - AXP 差价合约

关于 American Express Company

美国运通公司是一家综合支付公司。 该公司为其客户提供产品、洞察力和体验，以建立业务。 它还向全球的消费者、小型企业、中型公司和企业提供信用卡和收费卡。 它的各种产品和服务通过各种渠道销售给不同的客户群体，包括移动和在线应用、联盟营销、客户推荐计划、第三方服务提供商和商业伙伴、直邮、电话、内部销售团队和直接回应广告。 公司从事的业务包括三个可报告的运营部门。 全球消费者服务集团（GCSG）、全球商业服务（GCS）以及全球商家和网络服务（GMNS）。 该公司经营一个支付网络，通过该网络与第三方银行和其他机构保持关系。

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更新 1-澳大利亚将禁止支付卡附加费，削减银行手续费

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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4.8
评分与评论
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评分与评论
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