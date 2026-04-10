交易 American Express - AXP 差价合约

关于 American Express Company

美国运通公司是一家综合支付公司。 该公司为其客户提供产品、洞察力和体验，以建立业务。 它还向全球的消费者、小型企业、中型公司和企业提供信用卡和收费卡。 它的各种产品和服务通过各种渠道销售给不同的客户群体，包括移动和在线应用、联盟营销、客户推荐计划、第三方服务提供商和商业伙伴、直邮、电话、内部销售团队和直接回应广告。 公司从事的业务包括三个可报告的运营部门。 全球消费者服务集团（GCSG）、全球商业服务（GCS）以及全球商家和网络服务（GMNS）。 该公司经营一个支付网络，通过该网络与第三方银行和其他机构保持关系。