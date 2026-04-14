交易 American Electric Power - AEP 差价合约
关于 American Electric Power Company Inc
美国电力公司（AEP）是一家电力公共事业控股公司。 公司的公用事业子公司的服务区域覆盖阿肯色州、印第安纳州、肯塔基州、路易斯安那州、密歇根州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。 公司的分部包括垂直整合公用事业、输电和配电公用事业、AEP输电控股公司、以及发电和营销。 AEP的垂直整合公用事业业务从事发电、输电和配电，向零售和批发客户销售电力。 输电和配电公用事业部门包括向零售和批发客户输电和配电。 AEP输电控股公司分部开发、建设和运营输电设施。 发电和营销部门进行营销、风险管理和零售活动。
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