交易 American Eagle Outfitters - AEO 差价合约

关于 American Eagle Outfitters

American Eagle Outfitters, Inc.是一家全球专业零售商。 该公司通过两个部门进行经营。 美国之鹰和艾莉。 公司以American Eagle品牌提供一系列男女服装、配饰和个人护理产品，以Aerie品牌提供内衣、服装、运动服和游泳系列。 它在美国、加拿大、墨西哥和香港经营商店，并通过其网站向全球超过81个国家发货。 它还与第三方签订了许可协议，在亚洲、欧洲、印度、拉丁美洲和中东地区经营American Eagle和Aerie商店。 公司在全球范围内经营和授权了1300多家零售店。 它还经营Todd Snyder New York（Todd Snyder），这是一个男装品牌。 它的American Eagle和Aerie商品也在超过25个国家的被许可人经营的大约200个国际场所出售。