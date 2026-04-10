交易 America Movil SAB de CV - ADR - AMX 差价合约
关于 América Móvil S.A.B. de C.V.
America Movil, S.A.B. de C.V. 是一家控股公司。 该公司提供电信服务。 其服务包括移动和固定电话语音服务，无线和固定数据服务，互联网接入和付费电视，设备、配件和计算机的销售，以及其他相关服务。 它的分部是墨西哥无线、墨西哥固定、巴西、哥伦比亚、南锥体、安第斯地区、中美洲、加勒比、美国和欧洲。 南锥体部分包括阿根廷、智利、巴拉圭和乌拉圭。 安第斯地区分部包括厄瓜多尔和秘鲁。 中美洲部分包括哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马。 加勒比部分包括多米尼加共和国和波多黎各。 欧洲部分包括奥地利、白俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、马其顿、塞尔维亚和斯洛文尼亚。 除墨西哥、美国和欧洲外，该公司在其所有地理分部都以Claro品牌运营。
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