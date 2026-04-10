交易 Alstom - ALO 差价合约
关于 Alstom
阿尔斯通公司是一家位于法国的铁路运输基础设施制造商。 公司的产品包括一系列解决方案，包括铁路车辆、系统、服务以及客运和货运的信号。 公司的铁路服务包括维护、现代化、备件管理、支持和技术援助服务等。 公司的铁路基础设施包括铺设轨道的基础设施、线路电力系统、机电设备、车站的电信设备和旅客信息、自动购票终端、自动扶梯、残疾人电梯、站台自动门、通风、空调和照明系统等。 阿尔斯通公司在全球范围内销售其产品和服务。
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