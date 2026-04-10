交易 Almirall, S.A. - ALM 差价合约
关于 Almirall S.A.
Almirall SA是一家位于西班牙的公司，主要从事药品生产。 公司专注于开发和销售应用于不同治疗领域的药物，如神经系统、胃肠道、皮肤病、呼吸系统、抗消毒剂，以及抗肿瘤和免疫调节剂。 公司的活动分为四个业务部门。 自有网络，主要是通过自有品牌实现药品的商业化；许可证，向第三方销售产品权利；研究与开发（R&D），负责创建候选药物，以及皮肤科，包括在美国销售皮肤科药物。 公司通过在欧洲、美洲、非洲、亚洲和澳大利亚的众多子公司开展业务。
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