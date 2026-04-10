交易 ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR - ATT.L 差价合约
关于 ALLIANZ TECHNOLOGY TRUST PLC OR
Allianz Technology Trust PLC是一个总部设在英国的封闭式基金。 公司的投资目标是通过在全球范围内主要投资于上市科技公司的股权证券来实现长期资本增长。 该公司投资于中大型科技公司。 它专注于持有在特定的技术子行业有增长的公司。 它还寻求持有那些将通过引进新产品或新技术来创造股东价值的公司。 它的投资组合包括信息技术、消费类、工业类、医疗保健、房地产和现金。 该公司的投资经理是Allianz Global Investors GmbH。
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