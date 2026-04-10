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关于 Allianz SE

安联集团是一家总部设在德国的金融服务公司。 该公司是安联集团（安联集团及其子公司）的控股公司。 公司的业务部门包括财产保险、人寿/健康、资产管理和企业及其他。 公司主要为安联保险实体以及第三方客户提供一系列的再保险服务。 财产险部门为私人和企业客户提供一系列的产品和服务。 寿险/健康险部门提供一系列以个人和团体为基础的寿险和健康险产品。 资产管理部门为第三方投资者提供机构和零售资产管理产品和服务，并为安联集团的保险业务提供投资管理服务。 公司及其他业务包括控股与财务、银行业务和另类投资。