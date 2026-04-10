交易 Allianz SE - ALVd 差价合约
关于 Allianz SE
安联集团是一家总部设在德国的金融服务公司。 该公司是安联集团（安联集团及其子公司）的控股公司。 公司的业务部门包括财产保险、人寿/健康、资产管理和企业及其他。 公司主要为安联保险实体以及第三方客户提供一系列的再保险服务。 财产险部门为私人和企业客户提供一系列的产品和服务。 寿险/健康险部门提供一系列以个人和团体为基础的寿险和健康险产品。 资产管理部门为第三方投资者提供机构和零售资产管理产品和服务，并为安联集团的保险业务提供投资管理服务。 公司及其他业务包括控股与财务、银行业务和另类投资。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025