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关于 Alliance Data Systems Corporation
Alliance Data Systems Corporation是一家为大型消费行业提供数据驱动的营销、忠诚度和支付解决方案的供应商。 公司帮助其合作伙伴利用传统、数字、移动和新兴技术，在多个接触点创造和提高客户忠诚度。 公司通过两个部门运营。 LoyaltyOne和卡片服务。 LoyaltyOne部门包括金融服务提供商、杂货商、药店、石油零售商和专业零售商。 LoyaltyOne经营AIR MILES奖励计划和BrandLoyalty。 其卡服务部门提供自有品牌、联合品牌、一般用途和商业信用卡计划、数字支付，包括面包，以及Comenity品牌的金融服务。 卡服务部门还提供风险管理解决方案、账户发起、资金、交易处理、客户服务、收款和营销服务。
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