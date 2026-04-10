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关于 Alexandria Real Estate Equities Inc

亚历山大房地产公司是一家房地产投资信托公司（REIT）。 公司拥有、经营、开发并专注于在各种集群地点的合作性生命科学、农业技术和技术园区。 它开发城市集群校园和生态系统。 它的物业主要位于不同的地方，包括大波士顿、旧金山湾区、纽约市、圣地亚哥、西雅图、马里兰州和三角研究区。 它在北美拥有约414个物业，包含约4370万平方英尺（RSF）的经营性物业以及开发和再开发的新A级物业（在建），包括54个由合并的房地产合资企业持有的物业和4个由未合并的房地产合资企业持有的物业。 其物业包括Gateway大道601号、611号和651号；Alexandria Center for Life Science-Durham；Grove街275号；SD Tech by Alexandria以及其他。