交易 Alcon Inc. - ALC 差价合约

关于 Alcon Inc.

爱尔康公司是一家总部设在瑞士的医疗行业专业公司。 该公司主要作为一家眼科护理设备公司运营。 爱尔康股份公司将其活动分为两个部分。 外科和视力保健。 外科部门提供一系列眼科手术产品，使外科医生能够达到准确的效果。 其手术产品组合包括用于白内障、视网膜、屈光手术的技术和设备，以及用于治疗白内障和屈光不正（如老花眼和散光）的先进技术眼内镜（ATIOLs）。 手术部门还包括用于白内障和玻璃体视网膜手术的先进粘弹剂、手术方案、手术包和其他一次性产品。 视力保健部门生产隐形眼镜和镜片护理产品，如治疗干眼症、隐形眼镜护理、眼部过敏的产品，以及眼部维生素和红肿缓解剂。 该公司还为眼科护理专业人员提供继续教育。