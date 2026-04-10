交易 Albemarle Corporation - ALB 差价合约

关于 Albemarle Corporation

Albemarle公司是一家特殊化学品的开发商、制造商和销售商，为不同终端市场的客户提供服务，包括能源储存、石油精炼、消费电子、建筑、汽车、润滑油、医药和作物保护。 该公司通过三个部分运营。 锂分部开发和生产一系列基本的锂化合物，包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂，以及增值的锂专用材料和试剂，包括丁基锂和氢化铝锂。 溴化物部门的业务包括用于消防安全解决方案和其他特种化学品应用的产品。 其消防安全技术通过提高塑料的阻燃性能，使这些材料的使用成为可能。 催化剂部门的三个产品系列包括清洁燃料技术、流化催化裂化催化剂和添加剂，以及高性能催化剂解决方案。