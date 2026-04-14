交易 Ajinomoto Co., Inc. - 2802 差价合约
关于 Ajinomoto Co. Inc.
味之素公司是一家食品公司。 该公司在四个业务部门经营。 日本食品分部和海外食品分部的主要产品包括调味品和加工食品、冷冻食品、咖啡，以及味精调味品和加工用甜味剂。 生命支持分部的主要产品包括动物营养和化学产品。 医疗保健分部的主要产品包括药品和食品用氨基酸。 公司还开展了合同制造、油脂、材料包装以及提供服务等业务。
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