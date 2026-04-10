交易 Airtel Africa Plc - AAF 差价合约
关于 Airtel Africa Plc
Airtel Africa plc是一家总部设在英国的电信和移动支付服务提供商。 公司的分部包括尼日利亚、东非和非洲法语区。 公司向其用户提供一套综合的电信解决方案，包括移动语音和数据服务以及国内和国际的移动货币服务。 它提供预付费和后付费的无线语音服务、国际漫游和固定电话服务。 它提供一套数据通信服务，包括第二代（2G）、第三代（3G）和第四代（4G）。 它在大约所有14个市场提供4G服务。 它提供移动货币服务，包括支付服务、小额贷款、储蓄和国际汇款。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025