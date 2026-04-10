交易 Airtel Africa Plc - AAF 差价合约

关于 Airtel Africa Plc

Airtel Africa plc是一家总部设在英国的电信和移动支付服务提供商。 公司的分部包括尼日利亚、东非和非洲法语区。 公司向其用户提供一套综合的电信解决方案，包括移动语音和数据服务以及国内和国际的移动货币服务。 它提供预付费和后付费的无线语音服务、国际漫游和固定电话服务。 它提供一套数据通信服务，包括第二代（2G）、第三代（3G）和第四代（4G）。 它在大约所有14个市场提供4G服务。 它提供移动货币服务，包括支付服务、小额贷款、储蓄和国际汇款。