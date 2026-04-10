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关于 Air Liquide

L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA，前身是Air Liquide SA，是一家总部设在法国的气体公司，提供与气体有关的技术和服务。 它通过三个部分运营。 气体与服务、工程与建设和全球市场与技术。 气体与服务部负责运营管理和性能监测。 工程与建设部为集团和第三方设计、开发和建造工业气体生产厂，并在传统、可再生和替代能源领域设计和制造工厂。 全球市场与技术部专注于需要全球方法的新市场，利用科学、技术、发展模式和与数字转型相关的使用。 公司协助世界各地的许多行业，如航空、汽车、饮料、化学品、建筑、电子制造、食品和玻璃等。