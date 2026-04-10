交易 AIB Group PLC - A5G 差价合约

关于 AIB Group PLC

AIB集团PLC是一家金融服务公司。 该公司向零售、商业和企业客户提供一系列服务。 它的部门包括零售银行；企业、机构和商业银行（CIB）以及AIB英国。 零售银行业务包括业务线，包括抵押贷款、消费者贷款、中小企业贷款、资产抵押贷款、财富管理、日常银行业务和一般保险。 CIB提供机构、企业和商业银行服务。 CIB通过行业专家团队为客户提供服务，包括企业银行业务、房地产融资、商业银行和能源、气候行动和基础设施。 AIB英国提供零售和商业银行服务。 它包括一家支持英国企业的企业和商业银行（Allied Irish Bank (GB)）和一家北爱尔兰的零售和商业银行（AIB (NI)）。